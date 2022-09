Juventus, Di Maria spaventa i tifosi argentini: i dettagli

I club rifiutano di far partire i calciatori qualche giorno prima per il Mondiale in Qatar

Juventus, Di Maria non salterà il turno prima del Mondiale in Qatar

Nelle scorse giornate è girata la notizia secondo la quale Di Maria e Paredes avrebbero chiesto alla Juventus di saltare il turno di Serie A che precederà il Mondiale in Qatar. In seguito all’uscita della notizia è stato lo stesso Di Maria a smentirla sul suo profilo Instagram, il quale ha additato il tutto come “fake news”. A conferma di ciò, oggi Tuttosport ha riferito che il fideo andrà via otto giorni prima del Mondiale, non uno di più.

Le Federazioni avevano chiesto ai club di avere i calciatori qualche giorno in più, richiesta però che è stata respinta dalle società. I giocatori che parteciperanno ai Mondiali, dunque, non abbandoneranno in anticipo i propri club.