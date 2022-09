Milan, Pioli recupera Tonali e ritrova il centrocampo: assente solo Maignan

Milan, i rossoneri sorridono per il recupero del centrocampista

Buone notizie per Stefano Pioli: Sandro Tonali sarà disponibile per la partita al Castellani contro l’Empoli in programma sabato alle 20:45. Il centrocampista infatti è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, al contrario di Rebic e Origi che hanno continuato con il lavoro differenziato. Tonali torna dopo aver rimediato un fastidio muscolare contro il Napoli. Recupera anche Calabria: importantissimo visto l’assenza di Florenzi e Theo Hernandez.

Milan, il punto sugli infortuni

Per quanto riguarda gli altri infortunati, la situazione è differente. Theo Hernandez salterà l’Empoli, ma probabilmente sarà disponibile dalla giornata successiva. Maignan sarà costretto a restare lontano dai campi per un mesetto a causa di una lesione al gemello mediale.