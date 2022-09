Calciomercato Juventus, aria di matrimonio definitivo: l’attaccante pronto a restare

Calciomercato Juventus, Milik a titolo definitivio

“Essere qui è un sogno”, così Arek Milik, si presentò il giorno in cui atterra a Torino. L’attaccante polacco è arrivato nel marcato estivo per fare il vice Vlahovic ma a quanto pare si sta prendendo i bianconeri partita dopo partita. L’inizio della Juve è stato uno dei peggiori della storia ma ci sono anche lati positivi. Oltre a Milik, le sorprese maggiori sono state quelle di Miretti e Fagioli.

Juventus, la trattativa per Milik

Arrivato per dare respiro al numero 9, Milik sta mostrando tanta qualità e tanta cattiveria sotto porta. Infatti, l’ex Napoli, ha segnato 3 reti in 6 partite non male come media questo dimostra come si sia ambientato in maniera positiva allo stile Juve. Proprio la società, vedendo le prestazioni, sta pensando di riscattarlo. Ricordiamo che Arek arriva in prestito dal Marsiglia per 800mila euro con un riscatto a 7 milioni più 2 di bonus. I bianconeri possono provarci.