Calciomercato Lazio, si studia un piano per trovare un terzino: Tare prepara la mossa

La lunga sosta che arriverà servirà a trovare una soluzione

Dopo la sosta di campionato dovuta all’impegno delle nazionali, da domani si riparte. La Lazio deve fare i conti col discorso infortuni. Alcuni dei quali capitati proprio ai giocatori chiave della squadra di Sarri. Con la ripresa della stagione inoltre, si assisterà ad una lunga galoppata di impegni importanti che poi porterà alla sosta per i Mondiali. Sosta che durerà molto e che darà modo ai biancocelesti di riprendere il mercato lì da dove lo avevano lasciato; cioè risolvere la questione terzino sinistro.

Calciomercato Lazio, ecco le possibilità

Sebbene ad agosto il nome più in voga era Emerson Palmieri, ora la dirigenza laziale sembra aver virato su Simone Bastoni. Con lo Spezia i rapporti sono più che buoni e nonostante Bastoni nella scorsa stagione sia stato utilizzato più da centrocampista che da difensore, in ogni caso il calciatore resta molto apprezzato dall’intero staff tecnico. Con Sarri alla guida poi potrebbe davvero ripercorre le tappe che hanno portato il suo ex compagno di squadra Provedel ad approdare in nazionale.