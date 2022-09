Calciomercato Milan, l’attaccante ha convinto: Maldini prepara il rinnovo

Calciomercato Milan, Giroud come “Peter Pan”

Costanza e qualità sono le doti fondamentali di Olivier Giroud. L’attaccante francese, arrivato a luglio del 2021, continua a stupire la serie A grazie a ottime prestazioni. Un inizio di stagione spumeggiante con 5 gol e 1 assist che sorprende tutti e richiama l’attenzione della dirigenza del Milan, che ha in mente un rinnovo.

Milan – Giroud, il rinnovo e le cifre

Proprio come Peter Pan, Giroud, sembra vivere una seconda giovinezza. Ha la forza e la vivacità di un bambino che non vuole crescere mai, ha dimostrato tanto e lo sta facendo tutt’ora, adesso Maldini l’ha chiamato per il rinnovo. La proposta è un rinnovo fino al 2024 con l’opzione per un altro anno alla cifra confermata di 3,5 milioni di euro.