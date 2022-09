Calciomercato Milan, rosa da sfoltire: tante le cessioni per i rossoneri

Ecco chi potrebbe partire il prossimo gennaio

Nella politica del Milan indirizzata sempre verso la costruzione di una squadra per il futuro è anche tempo di tirare le somme e valutare chi concretamente potrebbe lasciare la società già nella prossima sessione di mercato invernale. Con soli 7 minuti giocati nella presente stagione, Matteo Gabbia sembrerebbe proprio in procinto di partire. La possibilità di ritagliarsi sempre più spazio nella squadra, diventa ogni giorno più difficile data anche la concorrenza di Kjaer, Tomori e Kalulu. Per lui potrebbe riaprirsi la pista della Sampdoria che era stata a un passo dal concludere l’operazione in prestito.

Milan, chi oltre a lui

Ma non c’è solo Gabbia che potrebbe salutare il Milan. Anche il giovane attaccante serbo, Marko Lazetic dovrebbe andare. Nonostante le ottime prestazioni con la Primavera, non è riuscito ancora ad esordire in prima squadra. L’unico problema resta la sua volontà. Lazetic non sembrerebbe intenzionato a lasciare Milano come già accaduto la scorsa estate dove declinò diverse proposte.