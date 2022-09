Inter, il nuovo socio per Zhang può arrivare dall’NBA: i dettagli

Inter, novità societarie in arrivo: dall’NBA può entrare un nuovo socio

Steven Zhang potrebbe potrebbe presto far entrare un nuovo socio nella galassia Inter e il nome più gettonato, scrive Sportmediaset, è quello di Marc Lasry, imprenditore nato a Marrakech a capo del fondo Avenue Capital Group e co-proprietario dei Milwaukee Bucks, squadra che milita in NBA.

Il magnate che è cresciuto e si è formato negli Stati Uniti può contare su un patrimonio di circa 1.8 miliardi di dollari e in questa avventura vorrebbe coinvolgere anche Wes Edens, suo socio in affari già per quanto riguarda il basket.