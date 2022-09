Roma, Dybala tranquillizza tutti: la Joya prepara il rientro

Giallorossi pronti a riabbracciare la Joya

Notizie confortanti giungono dal centro sportivo di Trigoria. Paulo Dybala rientrato da poche ore a Roma, ha sostenuto i controlli medici, i quali hanno dato dei responsi più che positivi. Ricordiamo che l’argentino è stato vittima di un affaticamento al flessore della coscia sinistra. Fatto che aveva messo un po’ di allarme in casa giallorossa. Fortunatamente però la cosa sembrerebbe superata e quindi mister Mourinho può tornare a contare sul ventottenne.

Roma, gli step per il rientro

Il programma riservato a Dybala per il suo rientro in squadra prevede nel pomeriggio di oggi un defaticamento per poi passare ad un allenamento completo nella giornata di domani. Se problemi non ce ne saranno, l’argentino potrà partire per Milano in vista della gara contro l’Inter. In caso contrario si aspetterà la gara di Europa League col Betis. Nel frattempo Mourinho aspetta nella speranza di poter finalmente schierare il trio composto da Dybala, Abrham e Zaniolo.