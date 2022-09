Athletic Club-Almeria, probabili formazioni e dove vederla

Il ritorno della Liga dopo la sosta per le Nazionali sarà scandita da Athletic Club contro Almeria. Al San Mames di Bilbao, i baschi vogliono continuare nel bell’inizio di campionato che li vede al quarto posto in classifica. Valverde punterà ancora sui fratelli Williams con il più piccolo, Nico, che ha appena esordito con la Spagna, realizzando un assist per Morata.

Athletic Club-Almeria, probabili formazioni

Athletic Club (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Alvarez, Martinez, Lekue; Sancet, Garcia; N.Williams, Muniain, Berenguer; I.Williams

Almeria (4-4-2): Fernando; Pozo, Kaiky, Ely, Akieme; Embarba, Robertone, Costa, Lazaro; Toure, Ramazan

Athletic Club-Almeria, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN