Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, probabili formazioni e dove vederla

Non è un momento eccezionale per il Bayern Monaco e per Nagelsmannn. I bavaresi, infatti, hanno raccolto solamente 12 punti nelle prime 7 giornate di campionato e la vetta dista 5 lunghezze. Per scacciare le nubi che si affollano sulla testa dei campioni di Germania sarà perciò necessario vincere nell’anticipo serale contro il Bayer Leverkusen di Patrick Schick.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, probabili formazioni

Bayern Monaco (3-4-3): Neuer; de Ligt, Pavard, Upamecano; Musiala, Kimmich, Goretzka, Davies; Sané, Muller, Mané

Bayer Leverkusen (4-2-4): Hradecky; Frimpong, Hincapié, Tah, Tapsoba; Andrich, Demirbay; Diaby, Hudson-Odoi, Schick, Hlozek

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:30, sarà visibile su Sky Sport Football.