Calciomercato Inter, l’agente di Skriniar a Milano: i dettagli

Calciomercato Inter, l’agente di Skriniar oggi in Italia

L’Inter e Skriniar si preparano ad affrontare il tema rinnovo contrattuale nonostante le sirene del PSG: oggi l’agente del difensore arriva a Milano e poi, tra lunedì e martedì, in viale della Liberazione sarà tutto pronto per dare il via a una trattativa che si pone lo scopo di essere breve.

Mercato Inter, la proposta dei nerazzurri per il rinnovo di Skriniar

Come riporta calciomercato.com, l’Inter metterà sul tavolo la proposta da 6,5 milioni di euro, tetto massimo stabilito per la rosa. E a poco, anzi a niente, servirà l’aumento di capitale esercitato da Zhang, in quanto non consentirà alla dirigenza di alzare la posta in palio e quindi avvicinare i 9 milioni di euro che invece mette sul piatto il PSG. Tutto, quindi, sarà nelle mani di Skriniar, l’ultima decisione spetterà a lui.