Calciomercato Juventus e Milan, occhi sul centrocampista: c’è lo zampino di Mendes

Calciomercato Juventus-Milan, la situazione Leao

Finita la sosta delle nazionali si torna a parlare di serie A. Tante squadre sono al lavoro per risolvere il problema infortunati, mentre altre cercano di non farsi sfuggire i campioni. Una di queste è il Milan che ha proposto il rinnovo a Leao. Una questione in casa rossonera che sembra tutt’altro che semplice, infatti, il giocatore è felice e vorrebbe legarsi ancora al club. L’altra faccia della medaglia, invece, si chiama Jorge Mendes che ha ricevuto diverse offerte per il giocatore da diversi club europei tra cui City e Chelsea. La scelta spetta all’attaccante rossonero.

Juventus-Milan, Mendes è la chiave

Un altro profilo da tenere sott’occhio è quello del centrocampista della nazionale italiana, il metronomo Jorginho. Infatti il giocatore del Chelsea sembra essere uscito da quello che poteva il suo nuovo club, ovvero il Barcellona, che sembrerebbe aver puntato tutto su Ruben Neves. In scadenza a giugno 2023, Jorginho potrebbe diventare un obiettivo di Juve e Milan.