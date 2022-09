Calciomercato Juventus, il centrocampista pronto a lasciare i bianconeri: ecco l’alternativa

Calciomercato Juventus, Locatelli non è più indispensabile

La Juventus comincia a fare i conti con il problema relativo al bilancio e agli esuberi della rosa: uno degli indiziati che potrebbe essere ceduto per fare cassa è Manuel Locatelli, considerato non indispensabile anche dalle recenti parole di Massimiliano Allegri che dichiarò di aver sempre pensato a un centrocampo formato da Pogba, Paredes e Rabiot.

Mercato Juventus, l’Arsenal interessato a Locatelli

Come riporta calciomercato.com, non è un mistero che l’Arsenal stia pensando di tentare un nuovo affondo per lo juventino, a gennaio o a giugno: i dirigenti inglesi vorrebbero fare un nuovo tentativo per portarlo alla corte di Arteta, dopo averlo perso ai tempi dei neroverdi e puntando sul momento non certo felice a Torino, tra infortuni e qualche critica. I bianconeri sognano Milinkovic-Savic per l’estate, calciatore che potrebbe sostituire proprio l’ex Sassuolo.