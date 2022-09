Cosenza-Como, le probabili formazioni

Questa sera l’anticipo tra Cosenza e Como

Questa sera scendono in campo Cosenza e Como nella gara di anticipo della settima giornata del Campionato di Serie B.

Il Como ha appena cambiato guida tecnica, con Longo che ha preso il posto di Gattuso, ed ha l’arduo compito di risalire la classifica. Nelle convocazioni effettuate da Dionigi non compaiono gli infortunati Vaisenen e Florenzi. Fuori dalla lista anche Kongolo. In attacco Larrivey dovrebbe partire dal 1′, Moreno Longo schiererà Fabregas dal 1′, incertezza resta sullo schieramento in campo, con il 3-5-2 che dovrebbe essere il modulo iniziale.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-3): Matosevic; Rispoli, Rigione, Meroni, Panico; Vallocchia, Voca, Brescianini; Brignola, Larrivey, D’Urso. A disp.: Marson, Venturi, Martino, Camigliano, Gozzi, Calò, Sidibe, Kornvig, Arioli, Butic, Zilli, Nasti, Merola. All.: Dionigi

COMO (3-5-2): Ghidotti; Binks, Scaglia, Odenthal; Vignali, Faragò, Fabregas, Baselli, Blanco; Cutrone, Mancuso. A disp.: Vigorito, Cagnano, Da Riva, Iovine, Chajia, Gabrielloni, Parigini, Solini, Arrigoni, Celeghin, Delli Carri, Cerri. All.: Longo

ARBITRO: Pezzuto di Lecce