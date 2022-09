Juventus, le parole di Pogba: “Tornare è stata una scelta di cuore”

Juventus, le dichiarazioni di Pogba sul ritorno in bianconero

Paul Pogba parla del suo ritorno alla Juventus: il francese ha rilasciato un’intervista a GQ in cui si apre sul suo nuovo approdo in bianconero e anche sul suo rapporto con Massimiliano Allegri. Ecco le parole di Pogba: “A me piace pensare e dire che è il mio cuore che ha fatto la scelta. Era anche forse il momento giusto per tornare qua. Gli ultimi tre anni a Manchester, condizionati anche dagli infortuni, non sono andati come volevo, non è un mistero. Ho pensato che se a questo aggiungevamo il fatto che anche la Juve arriva da due anni in cui non ha vinto lo scudetto, era una bella sfida per entrambi. E forse era il momento giusto per ritrovarci e provare a riprenderci il posto che ci spetta, a me e alla Juve. E soprattutto per tornare a vincere. Allegri? Ho sempre avuto un rapporto molto forte con il mister. Bello, onesto. Lui mi conosce e mi ha sempre spinto quando eravamo qua insieme. Anche quand’ero a Manchester siamo rimasti in contatto e abbiamo parlato molto.