Serie A, Il programma dell’ottava giornata: orari, classifica e pronostici, l’Inter e la Roma non possono più sbagliare

Dopo la grande abbuffata della Nations league si torna alla normalità con la massima serie , che torna alla ribalta con l’ottava giornata, in cui spicca il big-match tra Inter e Roma, 2 compagini che non possono più compiere passi falsi.

Le gare di domani 1 ottobre

Si inizia domani alle ore 15 con Napoli-Torino, dove i partenopei cercano l’allungo sulle dirette avversarie, mentre i piemontesi devono riprendere quota dopo alcune gare a vuoto.

Alle 18 ci sarà l’incontro di cartello tra Inter e Roma, 2 formazioni alla ricerca di quella continuità necessaria per ambire a cose importanti. La sera, alle 20 e 45, il Milan farà visita all’Empoli, una squadra in forma, ma assolutamente non proibitiva per gli uomini di Pioli, ancora avvelenati per lo stop interno di 2 settimane fa contro il Napoli.

Le gare di Domenica 2 ottobre

L’anticipo delle 12 e 30 tocca alla Lazio di Sarri, che se la vedrà con lo Spezia di Gotti. Certamente sulla carta i biancocelesti sono i favoriti, ma è bene non sottovalutare mai i liguri, che hanno dimostrato di saper giocare a calcio.

Alle 15 il Lecce di Baroni affronterà, in via del mare, la Cremonese ultima in classifica per punti conquistati, ma non per il gioco espresso fino adesso, dunque i salentini non devono prendere sottogamba l’appuntamento con i grigiorossi, perchè gli uomini di Alvini potrebbero avere quel colpo di fortuna che fino ad oggi non hanno avuto.

Altro match delicato per la zona bassa della classifica è quello tra Sampdoria e Monza. Al Ferraris si cerca disperatamente la prima vittoria della stagione; mentre i brianzoli vogliono portare a casa almeno un altro punto per dare seguito alla precedente vittoria del dopo Stroppa.

Sempre alle 3 del pomeriggio il Sassuolo sfiderà la Salernitana, molto ferita dalla sconfitta interna di 15 giorni fa. Conoscendo il carattere del loro tecnico Nicola, ci sarà da divertirsi con molti gol ( salvo catenacci, ma dubito che accada) , vista anche la qualità in avanti dei padroni di casa.

Alle 18 la Dea di Gasperini affronterà la Fiorentina di Italiano, la quale è ancora in cerca di una propria identità. Si ha l’impressione che l’impegno in Conference league tolga molte energie ai viola. Di contro l’assenza dalle coppe per l’Atalanta è un vero toccasana, perchè quest’anno ha la possibilità di focalizzarsi sull’obiettivo principale del campionato.

Alle 20 e 45 la disastrata Juve di Allegri, disatrata per il gioco e non certo per la rosa a disposizione, sempre di livello assoluto, avrà la possibilità di riprendere il cammino battendo il Bologna di T.Motta non proprio insormontabile per i bianconeri.

Lunedi 3 ottobre

Chiude l’ottava giornata Hellas Verona-Udinese, che se la vedranno al Bentegodi alle 20 e 45. Sulla carta la sorprendente Udinese dovrebbe portare a casa l’intera posta, ma i veneti hanno dimostrato di avere 7 vite come i gatti quando giocano tra le mura amiche, quindi, c’è d’aspettarsi qualsiasi risultato. È la classica partita da tripla 1X2, insomma aperta ad ogni esito.

Il programma completo dell’8va giornata

Sabato 1 ottobre

Napoli-Torino alle ore 15

Inter-Roma alle ore 18

Empoli-Milan alle ore 20 e 45.

Domenica 2 ottobre

Lazio-Spezia alle ore 12 e 30

Lecce-Cremonese alle ore 15

Sampdoria-Monza alle ore 15

Sassuolo-Salernitana alle ore 15

Atalanta-Fiorentina alle ore 18

Juventus-Bologna alle ore 20 e 45.

Lunedì 3 ottobre

Hellas Verona-Udinese alle ore 20 e 45.

Classifica

Napoli, 17 punti

Atalanta, 17 punti

Udinese, 16 punti

Lazio e Milan, 14 punti

Roma, 13 punti

Inter, 12 punti

Juventus e Torino, 10 punti

Fiorentina e Sassuolo, 9 punti

Spezia, 8 punti

Salernitana e Empoli, 7 punti

Lecce e Bologna, 6 punti

H. Verona, 5 punti

Monza, 4 punti

Sampdoria e Cremonese, 2 punti.

Il pronostico

Napoli-Torino, 1X

Inter-Roma, gol e gol

Empoli-Milan, over 2.5

Lazio-Spezia, 1x+ over 1.5

Lecce-Cremonese, 1/2

Sampdoria-Monza, 1

Sassuolo-Salernitana, gol e gol

Atalanta-Fiorentina, 1X+over 2.5

Juventus-Bologna, 1

H. Verona-Udinese, X2.