Arsenal-Tottenham, probabili formazioni e dove vederla

L'Arsenal è al momento primo in graduatoria in Premier League

Subito dopo la sosta per le Nazionali, la Premier League riparte con il derby di Londra tra Arsenal e Tottenham. Le due squadre hanno avuto un ottimo inizio di stagione, in particolare l’Arsenal che è primo in classifica. Questo sarà un test importante per i ragazzi di Arteta che l’anno scorso hanno dovuto cedere sul finale agli Spurs il quarto posto.

Arsenal-Tottenham, probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus

Totthenam (3-4-2-1): Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Royal, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Son; Kane

Arsenal-Totthenam, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 13:30, sarà visibile su Sky Sport 4k e Sky Sport Football.