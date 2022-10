Il rinnovo di Milinkovic Savic spaventa la Lazio

Non sembra cosi scontato il rinnovo del contratto di Milinkovic Savic e i tifosi biancocelesti iniziano a spaventarsi. Il centrocampista serbo, come riporta mediaset, ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha ancora iniziato le trattative con Lotito. A giugno potrebbe partire. Questo quanto afferma Tuttosport, il giocatore piace anche alla Juventus, un possibile addio che toglie il sorriso ai tifosi della Lazio.