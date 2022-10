Empoli Milan, risultato e tabellino (1-3)

Il Milan passa a Empoli, super Leao

TABELLINO

EMPOLI-MILAN 1-3

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 4, De Winter 4, Luperto 4, Parisi 6,5; Grassi 6 (47′ Marin 6), Haas 5,5 (38′ st Cambiaghi sv), Henderson 6 (13′ st Bandinelli 6); Pjaca 6 (13′ st Bajrami 6); Lammers 5,5, Satriano 5,5 (38′ st Destro sv). A disp.: Perisan, Ujkani; Cacace, Walukievicz, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi. Guarino. All.: Zanetti 5,5

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 6 (39′ Kalulu 6), Kjaer 6 (28′ st Dest 6), Tomori 6,5, Ballo-Touré 7; Tonali 6,5, Bennacer 6,5; Saelemaekers 6 (32′ Krunic 6,5), De Ketelaere 5,5 (28′ st Brahim Diaz 6), Leao 7; Giroud 6 (28′ st Rebic 6,5). A disp.: Mirante, Jungdal, Gabbia, Thiaw, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Adli, Lazetic. All.: Pioli 6

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 34′ st Rebic (M), 47′ st Bajrami (E), 49′ st Ballo-Touré (M), 52′ st Leao (M)

Ammoniti: Kjaer (M), Haas (E), De Winter (E), Luperto (E), Bennacer (M)

Espulsi: –

Note: Ammonito il tecnico Zanetti (E) per proteste