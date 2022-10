Inter-Roma, le ultime da San Siro | Le formazioni

Inter e Roma in campo alle 18.00, a poche ore dalla sfida arrivano indiscrezioni. Pochi dubbi per i due allenatori, formazioni che dovrebbero rispecchiare quelle ipotizzate nelle ultime ore. In casa Inter Acerbi confermato al centro della difesa, i giallorossi si affidano a Dybala-Zaniolo dietro Abraham.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic – Skriniar, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Asllani, Çalhanoglu, Dimarco – Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez – Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola – Dybala, Zaniolo – Abraham. All. Mourinho