Liverpool-Brighton, probabili formazioni e dove vederla

Dopo 6 giornate di campionato, in pochi si sarebbero aspettati di vedere il Brighton sopra il Liverpool in classifica. Gli uomini di Klopp stanno pagando un avvio non fantastico con diversi giocatori non in grande forma. Dall’altra parte, invece, prima sulla panchina degli ospiti per De Zerbi.

Liverpool-Brighton, probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arlnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliot, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Diaz

Brighton (4-2-3-1): Sanchez; Veltman, Webster, Dunk, Estupinan; MacAllister, Caicedo; March, Gross, Trossard; Welbeck

Liverpool-Brighton, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 16:00, sarà visibile su Sky Sport.