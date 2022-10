Perugia-Pisa 1-3 Il Pisa sbanca il Curi. D’Angelo, che ritorno!

Il Pisa batte 3-1 il Perugia

Il ritorno di Luca D’Angelo sulla panchina del pisa porta tre punti d’oro, Perugia battuto e adesso la strada per i nerazzurri è un pò meno in salita.

Iniziano bene i nerazzurri che vanno in vantaggio al 4′ con un colpo di testa di Gliozzi servito da Nagy, poi sfiorano il raddoppio con Gliozzi che dal limite coglie un clamoroso palo, e poi con Tramoni che a due metri dalla porta calcia addosso a Gori. Nella ripresa il Perugia spinge alla ricerca del pari, ma il Pisa in contropiede sfiora il raddoppio con Jureskin. Al minuto 83 Di carmine in semirovesciata coglie il pari, ma dopo 5 minuti Marchetti assegna un rigore ai nerazzurri a causa di un tocco di mano di di Carmine. Gliozzi raddoppia e nel finale Tourè servito da Morutan in diagonale batte Gori

IL TABELLINO

PERUGIA-PISA 1-3

Perugia: Gori; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola (46′ Paz), Bartolomei, Luperini, Lisi (72′ Di Serio); Kouan (46′ Santoro); Di Carmine, Strizzolo (61′ Olivieri). A disp. Furlan, Righetti, Iannoni, Vulikic, Melchiorri, Curado. All. Silvio Baldini

Pisa: Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Mastinu (58′ Jureskin, 90′ Rus); Sibilli (73′ Morutan), Gliozzi, M. Tramoni (58′ Marin). A disp. Livieri, Guadagno, Hermannsson, Esteves, De Vitis, Piccinini, Tramoni L., Cissè. All. Luca D’Angelo

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Reti: 4′ Gliozzi, 83′ Di Carmine, 88′ Gliozzi (rig), 91′ Tourè

Ammoniti: Lisi, Mastinu, Nicolas, Bartolomei, Paz

Note: Recupero 2′ pt, 4′ st. 1125 tifosi pisani presenti a Perugia.