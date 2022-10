Serie B: i risultati della 7^ giornata. Il Bari rifila sei reti al Brescia, il Venezia sbanca Cagliari

Incredibile Bari che batte 6-2 il Brescia

Al San Nicola il bari con un punteggio tennistico abbatte il Brescia, un 6-2 che fa sognare i tifosi biancorossi, ed ora è in testa alla classifica di Serie B con la Reggina che perde 1-0 a Modena e con lo stesso Brescia. Nel Bari di nuovo a segno Cheddira con una doppietta oltre a Folorunsho, Antenucci, Scheidler, e Bellomo mentre per i lombardi segnano nel finale Olzer e Moreo. Il Venezia abbatte il Cagliari, 4-1 il finale anche grazie ad una doppietta di Cherishev, il Parma grazie a due rigori batte il Frosinone, la Reggina cade a Modena a segno Diaw. Infine il Palermo perde in casa contro un sempre più sorprendente Sudtirol, la Ternana batte il Cittadella 2-0, il Genoa vince a Ferrara grazie a Coda e Gudmunson.

Serie B, 7^ giornata: risultati e classifica

BARI-BRESCIA 6-2

CAGLIARI-VENEZIA 1-4

CITTADELLA-TERNANA 0-2

MODENA-REGGINA 1-0

PALERMO-SUDTIROL 0-1

PARMA-FROSINONE 2-1

SPAL-GENOA 0-2

PERUGIA-PISA ORE 16.15