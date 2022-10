Big match tra Siviglia e Atletico Madrid. Si affrontano due squadre che devono reagire dopo non essere partite col piede giusto. Il Siviglia, in particolare, è in crisi nera con soli 5 punti raccolti nelle prime 5 giornate. Anche l’Atletico non sorride con il treno di Barcellona e Real Madrid che è già partito.

Siviglia-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Siviglia (4-2-3-1): Bounou, Acuna, Salas, Gudelj, Carmona, Fernando, Jordán, Torres, Isco, Navas, Mir.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Felipe, Witsel, Reinildo, Llorente, Koke, Kondogbia, De Paul, Carrasco, Fellix, Griezmann

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN.