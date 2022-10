Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Alle 18 si giocherà Atalanta-Fiorentina, una delle partite più interessanti del turno di campionato. La Dea è una delle squadre più in forma del momento con la vittoria sulla Roma e sugellare un ottimo avvio di campionato. Non ci sarà Muriel e al suo posto giocherà dall’inizio Hojlund al centro dell’attacco. La Fiorentina, invece, si è ripresa con l’ultima vittoria in casa, ma non può permettersi un altro passaggio a vuoto.

Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Pasalic; Højlund

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Kouamé, Saponara

Atalanta-Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.