Calciomercato Juventus, nuovo centrocampista in arrivo: ma occhio alla Big d’Europa

Cherubini guarda in Premier e prepara il colpo per Allegri

Calciomercato Juventus, nuovo nome per il centrocampo

Il Leicester è la sorpresa in negativo di questo inizio di stagione di Premier League. I foxes sono ultimi in classifica con un solo punto ottenuto dopo 7 partite. La squadra di Brendan Rodgers è in evidente difficoltà, nonostante in rosa vi siano molti di giocatori di qualità, come ad esempio Youri Tielemans, centrocampista che interessa molto alla Juventus di Allegri. Il contratto del calciatore belga scade a giugno ma potrebbe trasferirsi già a gennaio.

Calciomercato Juventus, sfida con l’United per il giocatore

Purtroppo per la Juventus, il centrocampista è osservato da molti top club come Liverpool, Manchester United, Arsenal e Real Madrid. Tielemans non vorrebbe rinnovare con il Leicester e vorrebbe fare il salto di qualità in un top club. In estate il Leicester aveva chiesto 40 milioni per la cessione del centrocampista, milioni che non potrà richiedere a gennaio, visto la scadenza del contratto a giugno. Juventus e United potrebbero però giocare di anticipo e acquistare il belga già a gennaio bruciando così la concorrenza, che sarebbe sicuramente più spietata a luglio.