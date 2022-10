Calciomercato Milan, Guardiola spaventa i rossoneri: il City pronto a fare follie per Leao

Calciomercato Milan, aumentano le squadre interessate a Leao

Rafael Leao sembra fare un altro sport rispetto agli altri giocatori di Serie A. Il calciatore portoghese ieri sera ha messo a segno il suo quarto goal stagionale in Serie A, dopo una cavalcata conclusasi con un piccolo cucchiaio con il quale ha battuto Vicario e ha portato al 3-1 del Milan. Il classe 1999 continua ad essere devastante e ciò per il Milan è un’arma doppio taglio, perché se da un lato le prestazioni eccezionali portano punti preziosi ai rossoneri, dall’altro lato queste prestazioni fanno crescere di numero le pretendenti del giocatore portoghese.

Calciomercato Milan, Leao interessa a mezza Europa

Secondo le ultime indiscrezioni arrivate dalla Spagna, fra le squadre che sono interessate a Rafael Leao si annovera anche il nome del Bayern Monaco. In estate il Chelsea aveva espresso il suo interesse per il calciatore portoghese, ma senza fare alcuna offerta concreta. Negli ultimi giorni anche il City di Guardiola ha espresso il suo interesse per Leao, che di fianco ad Haaland creerebbe un attacco stellare. Il Bayern Monaco dal canto suo è alla ricerca di un attaccante e la disponibilità economica non manca ai bavaresi, i quali potrebbero offrire al Milan cifre spropositate e in quel caso i rossoneri difficilmente potranno rifiutare nonostante la preziosità di Leao.