Juventus-Bologna, le ultimissime da Torino | Le formazioni

Juventus-Bologna, le probabili formazioni del posticipo di Serie A

La Juve di Allegri ospita il Bologna dell’ex Inter Thiago Motta, si va verso il 4-4-2 con Milik e Vlahovic in attacco, i bianconeri cercano la vittoria per rilanciarsi in campionato.

Juve Bologna, probabili formazioni

JUVENTUS (probabile formazione) 4-4-2: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Danilo; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

BOLOGNA (probabile formazione) 4-3-3: Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Medel, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Sansone. All. Thiago motta