Allegri riproporrà la coppia Milik-Vlahovic in attacco

Al ritorno dalla sosta, la Juventus ha un unico imperativo: vincere. I bianconeri sono chiamati a riscattare un avvio incerto in campionato con sole 2 vittorie ottenute. Contro il Bologna in casa non è più possibile sbagliare, anche perché dopo bisognerà andare a San Siro a sfidare i campioni d’Italia del Milan.

Juventus-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.