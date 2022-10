Lazio-Spezia, risultato tabellino e highlights (4-0)

Tre punti pesanti per i biancocelesti di Sarri

La Lazio vince e convince, contro lo Spezia arrivano i tre punti

Vittoria e applausi per la Lazio contro lo Spezia, tre punti importanti per i biancocelesti orfani dello squalificato Sarri. Inizio senza sorrisi con Immobile che sbaglia clamorosamente un calcio di rigore. Poi gara in discesa, Zaccagni, Romagnoli e la doppietta del sergente Milinkovic Savic risolvono la pratica Spezia e regalano la vittoria ai biancocelesti.

IL TABELLINO

Lazio-Spezia 4-0

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari 6,5 (19′ st Hysaj), Patric 6 (1′ st Gila), Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi 6 (33′ st Marcos Antonio), Luis Alberto 6,5 (28′ st Vecino); Felipe Anderson, Immobile 5,5 (19′ st Pedro), Zaccagni.

Allenatore: Sarri (in panchina Martusciello)

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu 4,5 (20′ st Amian), Caldara, Nikolau; Holm, Bourabia 5,5 (20′ st Ekdal), Ellertsson 5,5 (20′ st Agudelo), Bastoni, Kiwior 5 (37′ st Beck); Gyasi 5 (30′ st Sanca), Nzola.

Allenatore: Gotti

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 12′ Zaccagni (L), 25′ Romagnoli (L), 17′ st e 45’+1 st Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Ampadu (S), Gyasi (S)

Espulsi: