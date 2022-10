Interessante l’incrocio che propone il pomeriggio di Serie A con Sassuolo e Salernitana che si affronteranno a Reggio Emilia. A entrambe le squadre servono punti per allontanare le zone calde. Al momento, il Sassuolo è a quota 9 punti, mentre i granata due lunghezze sotto. Dionisi non avrà ancora Berardi, anche se si avvicina il suo rientro. Per Nicola, invece, ancora tandem d’attacco composto da Dia-Piatek.

Sassuolo-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime López, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Dia

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.