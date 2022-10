Calciomercato Juventus, Marotta punta il bianconero: altro sgarbo ad Agnelli

Calciomercato Juventus, per Cuadrado possibile addio

In scadenza di contratto a fine stagione, Juan Cuadrado potrebbe non essere rinnovato e ciò rappresenterebbe da parte della Juventus la possibilità di perderlo a parametro zero a fine stagione o di cederlo a gennaio rimediando un tesoretto da poter reinvestire. Ma sulle tracce dell’esterno, come scrive calciomercato.com, potrebbe esserci una rivale storica dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, l’Inter sulle tracce di Cuadrado

Uno dei club maggiormente interessati a Cuadrado sarebbe l’Inter di Marotta. Stando infatti all’indiscrezione del portale, il club nerazzurro vorrebbe un rinforzo del genere sulle fasce e l’attenzione è caduta proprio su Cuadrado: da capire se l’operazione sarà imbastita a gennaio o solo a fine stagione.