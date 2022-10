Calciomercato Lazio, Tare pronto ad accontentare Sarri: in arrivo due colpi per l’allenatore

Calciomercato Lazio, Sarri chiede due acquisti

Un buon inizio di campionato per la Lazio di Sarri che si trova, dopo 8 giornate, a 17 punti seconda in campionato insieme al Milan di Pioli. Una sola sconfitta in casa contro uno spaventoso Napoli di Spalletti, che continua a rimanere in vetta, per il resto la rosa funziona anche sembri manchi qualcosina.

Lazio, Sarri vuole Valeri e un vice Immobile

La finestra di mercato di gennaio si avvicina e tante squadre si guardano in torno per cercare di trovare l’occasione giusta. Una di queste è la Lazio che, secondo le ultime dichiarazioni del mister, ha bisogno di un paio di rinforzi. Un vice Immobile, che Tare deve esser bravo a trovare, ed un terzino mancino che ha il nome di Emanuele Valeri, carcato da diverse squadre anche in Europa. Ora vedramo cosa riuscira a fare il ds biancoceleste.