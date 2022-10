Calciomercato Roma, Marotta guarda ai giallorossi per il dopo Skriniar: di chi si tratta

Calciomercato Roma, Marotta pensa al dopo Skriniar

Ottimo è stato il mercato estivo della Roma che ha portato in rosa ben 7 acquisti tra cui Dybala e Wijnaldum. Il primo da quando indossa la casacca giallorossa mostra serenità e voglia di vincere, diverso il destino dell’olandese che purtroppo ad una settimana dall’arrivo ha subito un grave infortunio durante un allenamento. La ciliegina sulla torta sarebbe stata l’acquisto di un difensore centrale per dare un pò di fiato a titolarissimi. In particolare da notare il grazie inizio di stagione di Roger Ibanez.

Roma, Ibanez e quella clausola intelligente

E’ partito bene il campionato di Ibanez che sta mostrando di esser cresciuto sia in ambito calcistico che mentale rispatto alla scorsa stagione. A notarlo subito è stato Tiago Pinto che, l’anno scorso, ha rinnovato il giocatore mettendogli una clausola di 80 miolioni di euro vedendo margini di miglioramento prima degli altri. L’ha notato il Brasile con la prima convocazione ed ora è stato “pizzicato” da Marotta che ha visto in lui il profilo migliore per il vice Skriniar. La prima offerta c’è stata di 25 milioni ma la Roma ha rispedito al mittente la stessa.