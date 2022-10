Inter, Inzaghi: “Domani grande partita. Punto su Asllani e Carboni”

Simone Inzaghi, intervistato a Inter TV, dopo la sfida contro la Roma è proiettato già al Barcellona.

“Purtroppo quella di sabato è stata una brutta sconfitta per come è venuta, chiaramente immeritata. Ma questo ci fa capire ancora di più cosa è il calcio: in partite dove meriteresti un altro risultato ne esci con le ossa rotte. Ma domani abbiamo una grandissima partita davanti ai nostri tifosi, importantissima per il nostro cammino europeo”.

Il Barcellona fa tanto possesso palla, segna tanto e subisce poco. Quale sarà la chiave tattica? “Bisognerà essere bravi a limitare il loro immenso palleggio, sapendo bene dove aggredire, nei modi e nei tempi giusti. Poi chiaramente quando avremo la palla dovremo tenerla tanto anche noi”.