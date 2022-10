Inter, si pensa al futuro di Lukaku

L’attaccante belga vuole restare a Milano

Lukaku vuole Milano. O meglio vuole l’Inter e l’Inter vuole lui. Nonostante le pochissime presenze, solo tre, fino ad ora dell’ariete belga nella stagione corrente, l’affezione che corre tra il centravanti e la società è più che evidente. Romelu sta ancora affrontando l’infortunio che lo ha colpito a fine agosto e nel frattempo pianifica una strategia per convincere il Chelsea a prolungare il suo prestito con i nerazzurri.

Inter, come riconfermare Lukaku

Il prestito di “Big Rom”, scade a giugno 2023, a fine stagione. Dopodiché in teoria il giocatore dovrebbe far ritorno in Premier tra le file dei Blues, squadra dalla quale è in prestito. Va da sé però che visti i risultati della passata stagione, la sua permanenza a Milano può essere ora più che certa. Il punto è convincere la dirigenza del Chelsea a prolungare il prestito considerando i 115 milioni investiti dal club inglese per portarlo a Londra.