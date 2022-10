La Roma c’è, Mourinho spazza via la sua Inter

Mourinho si gode la sua Roma

Roma in netta ripresa, la vittoria di San Siro permette ai giallorossi di puntellare la classifica che vede i capitolini al sesto posto. Mourinho gongola dopo la vittoria contro la ‘sua Inter’, facendo sprofondare i nerazzurri in crisi nera. Una Roma che va avanti nonostante la sfortuna e qualche infortunio di troppo, con un Dybala in più. L’argentino si conferma giocatore di grande qualità, giocate da campione che valgono come in questo caso i tre punti. La Roma c’è, per la felicità di Mourinho.