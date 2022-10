Milan, doppia tegola dall’infermeria: Maldini torna sul mercato

Milan, Calabria out 3 mesi: lesione miotendinea al bicipite femorale

Tegola in casa Milan: i rossoneri infatti nella partita di sabato contro l’Empoli, hanno perso per almeno 3 mesi Davide Calabria. Il terzino azzurro, dopo gli esami effettuati oggi, ha riportato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Per lui si prospetta uno stop di tre mesi.

Milan, anche Simon Kjaer out 15 giorni

Non solo Calabria però: i rossoneri dovranno fare a meno anche di Simon Kjaer per circa 15 giorni. Per il centrale danese una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, sarà rivalutato tra una settimana circa.