Serie A: Napoli e Milan per lo scudetto. Torna alla vittoria la Juventus, male l’Inter

Serie A, vincono tutte tranne l’Inter

L’Ottava giornata di campionato regala grandi emozioni e sorprese. Alle 15 il Napoli di Spalletti supera facilmente il Torino di Juric grazie alla doppietta di Anguissa e al gol di Kvaratskhelia. Luci a San Siro nella gara delle 18 tra Inter-Roma con i tifosi nerazzurri che si aspettavano una risposta dal campo che però non è arrivata. Gli uomini di Inzaghi passano in vantaggio al 30′ con il gol di Dimarco, altra rete dopo quella in Nazionale. La Roma però continua ad avere la filosofia di Mourinho, ovvero quella di essere corti, compatti e aggressivi, bella la mossa di mettere Pellegrini su Asllani e di partire con Dybala, falso nueve, che risulterà decisivo proprio per la vittoria al Meazza grazie ad un suo gol e a quello di Smalling al 75′ di testa.

Vince anche il Milan che batte 3-1 l’Empoli al Castellani grazie alle reti di Ballo Tourè e Leao, autore di uno splendido pallonetto a 20 secondi dalla fine della gara. Chi da conferme sul campo sono Lazio e Atalanta. La squadra di Sarri supera facilmente 4-0 lo Spezia nell’anticipo delle 12-30 grazie ad mostruoso Milinkovic-Savic, mentre quella di Gasperini supera di misura la Fiorentina grazie a Lookman. Vittoria scaccia incubi per la Juventus di Allegri che non vinceva da agosto con Vlahovic che torna al gol con le altre reti segnate da Kostic e Milik.