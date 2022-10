Test all’Amsterdam Arena per il Napoli che viaggia spedito in campionato. Gli azzurri, capolista in Serie A, si troveranno ad affrontare una squadra che, nonostante cambi ogni anno i suoi migliori talenti, gioca comunque un calcio propositivo e all’avanguardia. La squadra di Spalletti dovrà stare molto attenta, anche se i 6 punti conquistati in 2 partite nel girone lasciano ben sperare per il prosieguo della competizione.

Ajax-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport