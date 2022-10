Calciomercato Inter, Marotta punta il terzino: pronto un contratto triennale

Calciomercato Inter, i nerazzurri studiano Balde

Questa sera Inter-Barcellona di Champions League sarà importante non solo ai fini della qualificazione, ma anche in chiave mercato: sarà l’occasione infatti di visionare dal vivo Alex Balde, terzino sinistro classe 2003 che nell’ultima partita contro il Maiorca si è adattato – e bene – anche sull’altra fascia. Questa sera è ballottaggio tra lui, Marcos Alonso e Jordi Alba.

Mercato Inter, la clausola di Balde è inarrivabile

Come riporta calciomercato.com, l contratto di Balde scade nel 2024, e per ora di rinnovo non se ne parla: il Barça vorrebbe prolungare l’accordo fino al 2027, ma al momento la trattativa è in fase di stand by. L’Inter osserva la situazione alla finestra, valuta e prepara l’affondo se dovessero aprirsi spiragli. La clausola rescissoria da 500 milioni è inarrivabile, ma se il giocatore non dovesse trovare una nuova intesa col club spagnolo ci si potrebbe sedere a tavolino a trattare. E potrebbe diventare un’occasione per il prossimo mercato estivo.