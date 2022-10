Calciomercato Inter, vendita al ribasso: occasione persa in estate

Skriniar via ma per meno di 60 milioni

Tiene banco la situazione panchina nelle ultime settimane. Un’Inter che fatica a trovare la luce in fondo al tunnel e i giocatori non sono più convinti del progetto Inzaghi. Tra questi Milan Skriniar, vicino al PSG in estate ma la trattativa potrebbe diventare realtà a gennaio. Vista la scadenza del contratto a giugno 2023, il club parigino ha deciso di fare un’offerta decisamente più bassa rispetto all’ultima sessione di mercato. Si tratterebbe di una cifra intorno ai 20 milioni di euro che, quindi, farebbe perdere 40 milioni ai nerazzurri considerati i 60 milioni offerti in estate.

Rinnovo Skriniar, ora è una priorità

Per evitare una cessione a queste cifre, Marotta vorrebbe rinnovare il difensore slovacco per poi rivederlo in estate a numeri più convenienti. Le richieste di Skriniar, però, non sono favorevoli alla società nerazzurra.