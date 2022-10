Calciomercato Juventus, aria di cambiamento

I bianconeri discutono su futuri progetti

Stagione un po’ anomala quella che sta finora disputando la Juventus. La vecchia signora sta facendo un po’ di fatica nel rimanere agganciata ai primi posti della classifica. Motivo per il quale la dirigenza sta continuando a progettare per il futuro mediante la sua politica di rinnovamento. Di tempo ce ne starà a sufficienza considerando i prossimi Mondiali in Qatar che porteranno una sosta piuttosto importante ai vari campionati europei e non solo.

Calciomercato Juventus, di chi si parla

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino a fine stagione ci sono Rabiot, Di Maria e Alex Sandro. Tutti e tre andranno in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno. La Juventus quindi monitora e segue tre profili volti a sostituire i partenti. Occhi puntati su Grimaldo dal Benfica, Tielemans del Leicester e Asensio del Real Madrid. Anche loro prossimi alla scadenza con le loro rispettive società.