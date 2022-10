Ravanelli: “Leao deve rimanere al Milan”

Ospite negli studi di Pressing, l’ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha parlato del rinnovo di Rafael Leao, calciatore inseguito da Chelsea, Liverpool e Manchester City.

“Leao chiede 7 milioni di euro per rinnovare? 7 milioni li vale assolutamente. Sarebbe un affare per il Milan rinnovare il contratto del portoghese a questa cifra. Se la richiesta è questa, il Milan dovrebbe farlo firmare subito, è un giocatore determinante per i rossoneri”.