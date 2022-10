Calciomercato Milan, ritorna di moda un top per la fascia destra: le ultime

Possibile colpo a gennaio per la fascia

Manca ancora tanto al mercato invernale ma Maldini riflette già su come rinforzare la rosa di Pioli. In estate sono stati fatti tanti nomi per la trequarti ma alla fine è arrivato solo De Ketelaere. Il sogno fattibile era Hakim Ziyech, che per un motivo o per un altro non è potuto atterrare a Milano. La trattativa che porta al marocchino non è mai stata trascurata del tutto e a gennaio potrebbe clamorosamente riaprirsi.

Fiducia a Messias e Saelemaekers ma in futuro serve altro

Fino a questo momento la coppia di destra Messias-Saelemaekers sta ripagando la fiducia della dirigenza ma su quel lato serve un giocatore di maggiore spessore. Il Milan gradirebbe un prestito con eventuale diritto di riscatto e se il Chelsea dovesse aprire a questa possibilità l’ex Ajax potrebbe diventare rossonero.