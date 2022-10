Inter-Barcellona, Inzaghi si gioca la panchina | Il pensiero del club

Inter-Barcellona, Inzaghi si gioca tutto

Inzaghi si gioca la panchina, Barcellona e Sassuolo due gare dal sapore di esame per l’allenatore piacentino. Questa sera primo test per il tecnico interista, contro i campioni blaugrana una gara sulla carta proibitiva, Inzaghi punta al colpaccio, i ragazzi risponderanno presente? Parola al campo. La dirigenza nerazzurra si attende risposte in queste due partite, obiettivo vedere una squadra nuovamente viva e sul pezzo, in caso di debacle l’esonero potrebbe diventare realtà.