Inter-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Per l’Inter la sfida con il Barcellona è più di un esame. La gara può infatti far ripartire la squadra di Inzaghi o affossarla definitivamente. Dopo la doppia sconfitta in campionato, i nerazzurri devono ripartire in coppa. No sarà però facile contro un Barcellona che viaggia spedito in Liga e che ha trovato in Lewandoski un arciere formidabile. Mancherà ancora Lukaku e al suo posto ci sarà Dzeko: assenza pesante come quella di Brozovic che ne avrà per il prossimo mese.

Inter-Barcellona, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa (Dzeko)

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé

Inter-Barcellona, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport, Sky Sport 4K.