Milan, asse con il Chelsea sul mercato: i nomi

Calciomercato Milan, domani contro il Chelsea in Champions si parlerà anche di mercato

Il Milan a Londra per sfidare il Chelsea nella terza giornata di Champions League: le proprietà dei due club sono amiche e non è escluso che domani vengano affrontate anche tematiche legate al calciomercato.

Mercato Milan, sul piatto i nomi di Leao, Pulisic e Hudson-Odoi

Come riporta calciomercato.com, al Chelsea piace molto Leão, non è certo un mistero. I blues erano arrivati a offrire quasi novanta milioni per il portoghese senza ricevere alcuna apertura. E l’accelarata dei blues per Nkunku potrebbe aver messo la parola fine alla questione. Ma non ai dialoghi tra i due club: da Londra sono in uscire Pulisic e Chalobah, due profili che potrebbero fare al caso di Stefano Pioli. La scorsa estate c’era stata una chiacchierata anche per Hudson-Odoi, ora in prestito al Bayer Leverkusen.