Verso Inter-Barcellona, mossa a sorpresa di Inzaghi

Inter, contro il Barcellona dubbio in attacco

Un solo dubbio per Inzaghi, Lautaro Martinez o Dzeko al fianco di Correa contro i catalani? Dubbio che verrà sciolto all’ultimo, i problemi fisici che hanno limitato Lautaro negli ultimi giorni potrebbero far pendere l’ago della bilancia a favore di Dzeko, pronto ad affiancare l’altro argentino Correa che al momento sembra il punto fermo per la sfida contro i catalani. Inzaghi potrebbe quindi schierare a sorpresa la coppia Dzeko-Correa facendo rifiatare Lautaro Martinez e preservarlo in vista della decisiva sfida di campionato col Sassuolo.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Dzeko (Lautaro Martinez).