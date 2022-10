Sono i centrocampisti Milinkovic e Anguissa i TOP di giornata; bene anche Smalling mentre Immobile finisce dietro la lavagna

La ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali segna l’esplosione del centrocampista del Napoli Zambo Anguissa e la conferma di Milinkovic Savic, due centrocampisti che in questo turno superano in fantamedia anche i migliori attaccanti. Tra questi spicca la luna storta di Immobile che chiude il periodo infelice e discusso dovuto alla sua assenza in Nazionale calciando alle stelle un calcio di rigore. Ma vediamo com’è andata ruolo per ruolo.

PORTIERI – Una prestazione senza sbavature e senza subire gol garantiscono a Provedel e Consigli la miglior fantamedia (6,5) di giornata. A livello prestazionale, e di eventuale modificatore difesa, meglio Vicariò che prende 7 in pagella, ma viene penalizzato dai gol presi nel finale di partita (fantamedia finale 4). Va ancora peggio a Sepe che vede ridurre dall’ottimo 6,5 ad 1,5 la sua votazione al Fanta a causa delle reti subite, finendo così all’ultimo posto tra gli estremi difensori.

DIFENSORI – in terza linea svetta Smalling che regala alla Roma i tre punti e a se stesso la palma di top di giornata. La sua fantamedia è 10, come Dimarco, Romagnoli, Doig e Bijol ma l’inglese parte da una base di 7,5 e viene penalizzato solo da un giallo. Il finale rocambolesco costa a Stojanovic (fm 4,5) il posto dietro alla lavagna al pari del suo compagno di reparto De Winter.

CENTROCAMPISTI – Si collocano in mezzo al campo i migliori di giornata. Su tutti Anguissa (14 di fm) e Milinkovic (13,5) che realizzano una doppietta a coronamento di una prestazione decisamente sopra le righe. Tengono il passo a debita distanza (fm 11,5) Zaccagni e Thorstvedt. Tra i peggiori del turno, tutti con la fantamedia del 5, segnaliamo Orsolini, l’unico che “merita” il voto senza l’ausilio del cartellino giallo…

ATTACCANTI – Novità assoluta sul trono delle punte: con il suo 12 di fantamedia, frutto di assist e gol, è Laurienté il migliore di giornata superando di un’incollatura il tris d’assi formato da Vlahovic, Rebic e Leao. Peggiore di tutti in attacco, per una volta, finisce Immobile con il suo 2,5 causato dal rigore fallito. Poco meglio Okereke che chiude con una fantamedia di 4,5.